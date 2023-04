Friture sur la ligne

Après des années de domination de l’Ultrafragola d’Ettore Sottsass, un nouveau modèle de miroir gagne en popularité: le Wander. Edité par Petite Friture, il n’est pas sans rappeler le design culte de l’Ecole de Memphis avec ses courbes espiègles et ses jeux de couleurs, mais la comparaison s’arrête là. Moderne et délicat, ce modèle, disponible en trois formats, transforme le mur où on l’accroche en kaléidoscope grâce à une attache qui laisse passer la lumière à travers son verre coloré. Bien vu!

Dès 299 euros, petitefriture.com