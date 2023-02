Fruits de la passion

Quand deux visions créatives se rencontrent, l’engouement donne naissance à la définition même du #couplegoals. Des duos de chic et de choc dont on adopte l’allure sans tarder.

1 Woolrich x Serving the People

Cet hiver, Woolrich renforce sa collaboration avec l’artiste Lucien Smith en lui proposant une collection capsule inspirée par le workwear emblématique des archives de la marque. Une ligne développée en partenariat avec Serving the People (STP), l’ONG de l’Américain, qui redéfinit l’infrastructure culturelle à l’intention des jeunes créateurs et des artistes émergents.

Dès 90 euros, woolrich.com

2 Fila x Roksanda

Déjà primée lors des derniers Wallpaper* Design Awards, la rencontre entre la designer serbo-britannique Roksanda Ilinčic et la marque italienne de vêtements de sport Fila met le paquet. Silhouettes audacieuses et volumineuses, couleurs vibrantes et touches de fluo, cette ligne sport s’inscrit parfaitement dans l’air du temps avec son ambiance vintage.

Dès 12,50 euros, zalando.be

3 Vans x Joe Freshgoods

Autre rapprochement, celui de Vault by Vans et Joe Freshgoods, qui s’unissent le temps d’une collection de chaussures, vêtements et accessoires pensés comme une ode aux voyages et loisirs de la communauté noire. D’où le nom de la capsule, Chocolate Valley Resort, que Joe Freshgoods Robinson décrit comme alliant «espièglerie et fonctionnalité».

Dès 120 euros, joefreshgoods.com

© SDP

© SDP