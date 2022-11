Invective, onomatopée? Non: il s’agit là du nom de ce drôle de gobelin nordique dont vous avez probablement déjà croisé le chemin dans une déco de Noël ou l’autre. Et qui s’annonce comme la star de cette saison festive selon le magazine britannique House Beautiful, qui rapporte que ces gnomes venus de Scandinavie seront partout cet hiver. Et c’est tant mieux, puisque dans leur région d’origine, la légende veut que leur présence amène chance et magie au foyer qui les abrite.