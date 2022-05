Goûtés et approuvés

Vipère. Caractérisée par un houblonnage à froid (houblons Citra et Talus, ainsi que poudre de lupuline Ekuanot Cryo) et une fermentation lactique, cette «sour IPA» est marquée par une absolue fraîcheur malgré ses 6,2%. Agrumes à gogo.

3,90 euros. lasourcebeer.be

Hoppy sour. La trame de cette bière de soif (3,7%) s’apparente à celle d’une Berliner Weisse, soit un breuvage que l’on reconnaît grâce à sa robe jaune assez trouble, car très peu filtrée, et sa mousse épaisse mais peu dense. Parfait pour l’été.

2,60 euros. drogenbos.beer

Urine. Nom ultraprovocateur pour cette bière de la Brasserie du Borinage fabriquée en réalité sur les installations de la Brouwerij Eutropius (Menin). Une double IPA à l’ancienne dont le goût de céréales est prononcé et ponctué de notes de pin.

3,50 euros. brasserieduborinage.be

Eroica. Envie de se réconcilier avec les New England IPA (NEIPA), ces jus parfois écœurants? Citra, Simcoe, Mosaic, Ekuanot, Cascade sont au menu de l’Eroica. On a la sensation de boire un jus d’orange (pour la couleur) sec et tropical (mangue).

4,50 euros. maltattacks.com

© Alexandre Bibaut

© Alexandre Bibaut