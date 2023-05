Grecotel Pallas Athena, Athènes – Dès 125 euros

Ce boutique-hôtel 5-étoiles incarne la créativité émergente de la capitale grecque, tout en se trouvant à quelques pas des attractions historiques. Dans le lobby, le canapé design en forme de gant de base-ball attire tous les regards. Dans la salle du petit-déjeuner, des artistes grecs exposent en alternance, tandis que des œuvres d’art provenant de la collection privée du propriétaire sont installées dans les suites. Mais la vraie particularité ici, c’est le street art qui orne les murs des chambres, réalisé par des artistes renommés tels que Stelios Faitakis.

Athinas 65, Athènes, grecotelpallasathena.com

NOA Hotel, ThessaloniQUE – Dès 90 euros

L’hôtel NOA se trouve au cœur de Thessalonique, à quelques minutes de sites comme la Tour Blanche et la Place Aristote. Un emplacement de choix, du moins pour ceux qui aiment l’agitation de la ville. Les chambres sont élégantes et modernes, et les plus grandes, comme le loft (qui coûte souvent moins de 150 euros), disposent de baies vitrées allant du sol au plafond. Avec un peu de chance, vous aurez une vue sur le port. Le petit-déjeuner buffet est servi dans le grand café aux tables modernes et aux sièges en velours vert.

Navarchou Kountouriotou 7, Thessalonique, noahotel.gr

Perianth Hotel, Athènes – Dès 144 euros

Cette adresse est signée par K-studio, un bureau d’architectes qui s’est taillé une belle renommée en Grèce. Le résultat est un bâtiment très épuré où le bois, le marbre et le laiton tiennent le haut du pavé. Ce boutique-hôtel fait d’ailleurs partie des fameux Design Hotels. Ses 38 chambres offrent des vues inoubliables sur l’Acropole et la ville d’Athènes. Situé dans le quartier byzantin d’Agia Irini, le Perianth se trouve à deux pas de Monastiriki, l’une des plus célèbres places de la ville. Un peu plus loin, l’Acropole, le quartier de Plaka et la rue commerçante Ermou.

Limpona Street 2, Athènes, perianthhotel.com

Chambre supérieure au Grecotel © SDP