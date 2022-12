Avec ce hashtag, de plus en plus de femmes affichent sur les réseaux sociaux leur choix d’assumer sans culpabilité leurs cheveux gris. Des célébrités comme Andie MacDowell osent imposer le «grey glam» sur tapis rouge. Mais il semble que cela passe moins bien à la télévision. Au Canada, la présentatrice de 58 ans Lisa LaFlamme (photo) aurait été virée de l’antenne pour avoir décidé de ne plus colorer ses cheveux.