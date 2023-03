Histoires de l’art

Amateurs et collectionneurs sont en veine: de Bruxelles à Maastricht, le design fait son show. Entre antiquités, pièces vintage et créations contemporaines, on meuble son agenda (et sa liste d’envies).

1—Collectible Design – Du 9 au 12 mars

Le passé se fait plus récent dans la sélection de cette foire dédiée au design du XXIe siècle dans toute sa splendeur, entre meubles cultes, matières brutes et grands noms du genre. Venus d’aussi loin que le Danemark, la Lituanie ou même l’Ukraine, les exposants donnent à voir un diaporama inspirant de l’intérieur moderne et offrent une stimulation bienvenue face à la conformité des pièces qui tournent en boucle sur les réseaux. Est-ce que vous verrez des Togo ici aussi? Peut-être, mais pas que, soyez-en assurés.

Tour et Taxis, à 1000 Bruxelles.

2—Brussels Design Market – Les 18 et 19 mars

Le temps d’un week-end, la capitale accueillera à nouveau le plus grand marché de design vintage d’Europe. L’occasion de prendre la pleine mesure de toute la diversité du design du XXe siècle, entre mobilier scandinave, italien, américain ou belge et assortiment d’objets allant de la céramique aux artefacts en verre, bois, métal ou encore Bakélite, sans oublier une ode joyeusement rétro au plastique ainsi qu’une sélection d’objets de collection.

Gare Maritime, à 1000 Bruxelles. designmarket.be

3—TEFAF – Du 11 au 19 mars

Pour son édition 2023, la TEFAF accueillera pas moins de 268 marchands d’art, dont 13 nouveaux exposants et 10 jeunes galeristes rassemblés dans le cadre du Showcase de ce qui fait figure de référence dans le monde de l’art. Mais aussi du design: de l’Italie à la France en passant par l’Autriche et la Belgique, le meilleur des créations du siècle dernier s’exposera à Maastricht. De quoi donner des idées déco aux amateurs du genre, à défaut de pouvoir s’offrir les précieuses pièces qui seront mises en avant.

MECC, à Maastricht. tefaf.com

2 © SDP