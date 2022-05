Votre horoscope chinois du 12 au 18 mai

Rat

Comme il accumule les sorties entre amis ou les escapades en famille, le Rat enchaîne forcément les rencontres. Celles-ci déboucheront sur des relations souvent enrichissantes, mais aussi sur des projets qui ne manqueront ni de sel… ni de piment. Bref, semaine épicée en vue!

Buffle

Libéré des tensions et des craintes qui gênaient sa progression, le Buffle peut enfin se sentir serein et avancer paisiblement sur les voies du succès. En cours de route, il n’oubliera pas d’aider ceux qui en ont besoin: une fois n’est pas coutume, il a le cœur sur la main.

Tigre

Voilà une semaine sans trop d’histoires qui se dessine, pour un Tigre qui n’a d’ailleurs pas forcément envie d’être trop entreprenant. Il en profite pour se reposer et, tout en réglant les affaires courantes, il lève le pied afin de profiter de quelques journées bien pépères.

Chat

Galvanisé par ses succès récents, le Chat se montre impulsif et fougueux. Dès lors, vu qu’il néglige parfois l’aspect «réflexion», il est capable du meilleur comme du pire. Côté cœur, ses vœux les plus chers ont de fortes chances d’être exaucés, surtout s’il est célibataire.

Dragon

Prudent dans ses projets et raisonnable dans ses envies, le Dragon ne brille peut-être pas par ses coups d’éclat, mais il avance à petits pas vers la réussite. Sur le plan sentimental, par contre, il devrait sortir de sa zone de confort afin de ne pas endormir son couple.

Serpent

On a déjà connu le Serpent plus en forme, mais en réalité, il a simplement enclenché le mode «sourdine» afin de passer sous les radars. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas en train de préparer un gros coup, au contraire: il affûte ses armes dans l’ombre… pour l’instant.

Cheval

Période dynamique pour le Cheval, qui n’attend pas l’été pour profiter de chaque instant et de chaque journée. Il déborde aussi de projets, même s’il manque cruellement de temps pour tout mettre sur le tapis, tout peaufiner et arrondir les angles. Qu’importe: rien ne presse!

Chèvre

La Chèvre prend des initiatives audacieuses et elle met tout en œuvre pour améliorer son confort personnel. En prime, elle peut compter sur d’appréciables et précieux coups de chance. Côté cœur, cette agréable période est marquée à la fois par la tendresse et la… sensualité.

Singe

En ce moment, le Singe a tendance à dépenser – son argent ou son énergie – sans compter, afin de plaire à tout le monde. Mais attention: il ne faudrait pas que l’on abuse de sa gentillesse, et certaines choses ne s’achètent pas. Côté cœur, il confond parfois amitié et amour.

Coq

D’humeur volcanique, le Coq fait couler de la lave partout sur son passage, et sa colère est fulgurante lorsqu’on refuse d’adhérer à ses idées. Pas très malin sur le plan des relations humaines, mais terriblement efficace sur le plan professionnel. On ne peut pas tout avoir.

Chien

Les journées du Chien sont particulièrement revigorantes. Il faut dire qu’il prend les choses avec beaucoup de recul et qu’il mène sa barque avec énormément d’insouciance. Cela se répercute sur sa santé: il se sent mieux, il se sent libre et il se sent… pousser des ailes!

Cochon

Exprimant sa créativité avec beaucoup d’enthousiasme, le Cochon donne un sacré coup de pinceau sur sa vie. Bonne nouvelle: les gens viendront alors admirer son œuvre et lui demanderont même quelques conseils. Il ne s’en est jamais vraiment caché: il adore servir de modèle.