Les adresses éphémères où dénicher de jolis cadeaux, et plus si affinités.

1—Harpie

Jusqu’au 14 janvier prochain, les bijoux estampillés Harpie sont à découvrir dans un espace temporaire installé en plein cœur de Liège. Une jolie opportunité de découvrir en vrai des créations d’ordinaire vendues en ligne, mais aussi de saluer la reconversion réussie d’Alix, fondatrice du label, qui s’est tournée vers les accessoires après une carrière dans la pharmacie.

2, rue Sébastien Laruelle, à 4000 Liège. harpie-collection.com

2—Paradis

Directeur créatif, réalisateur et photographe, David Carette a investi pour 3 mois un espace atypique qu’il qualifie de «boutique guerilla», entre avant-garde émergente et ambiance des boutiques-hôtels parisiens. Photo, mode mais aussi littérature: c’est l’adresse parfaite pour débusquer de quoi satisfaire les plus exigeants parmi ceux que vous voulez gâter.

49, chaussée de Charleroi, à 1060 Bruxelles. demainilferajour.com

3—De Passage

Pile à temps pour la saison des cadeaux par excellence, cette boutique éphémère réunissant le meilleur des créateurs locaux fait son retour pour une quatrième édition. L’occasion de découvrir le travail de 60 artistes belges, entre bijoux, peluches, broderies et autres objets de déco, rassemblés dans le centre commercial Ville 2. Une offre créative à explorer deux mois durant, parce qu’il n’y a pas qu’à Noël qu’il est bon de soutenir la création belge.

143, Grand’Rue, à 6000 Charleroi. depassage-galerieboutique.com

Paradis © SDP