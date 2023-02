Hymne à la joie

Onze ans après avoir troqué la mode pour les arts plastiques, Christophe Coppens (53 ans) est aujourd’hui directeur artistique par intérim de la maison de couture Natan. Et en attendant de fêter le 40e anniversaire de la maison favorite du gotha belge, il dévoile sa première collection couture, ode joyeuse à sa nature maximaliste. Les coupes, le choix des matériaux, la couleur et les accessoires (perles, broches…) respirent l’exubérance et l’optimisme, tandis que le mouvement délicat d’éléments tels que les plumes ou le voile trahit son expérience de directeur d’opéra à La Monnaie.

natan.be