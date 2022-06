Il est des nôtres

A l’invitation des photographes François Goffin et Thomas Chable, leur homologue Serge Giotti dévoile son exploration de l’intime à La Châtaigneraie, le centre wallon d’art contemporain situé à Flémalle. Des clichés de son amoureuse, de paysages, de moments suspendus en Sicile ou encore de natures mortes gourmandes et emplies de soleil forment un album très personnel titré Un AvventurA. Un choix d’images qui nous fait plonger dans le monde secret d’un inconnu, même si les clichés semblent aussi nous rappeler notre propre vie. Cette plage, n’y serait-on pas allés en vacances? Et ce jeu, combien de temps n’y a-t-on pas passé, enfant? Autour de ce trio de capteurs d’instants, sont également rassemblés une dizaine d’autres confrères et consœurs, laissant ainsi voir un joli panorama de leurs vies intérieures… et des nôtres.

Nôtre, La Châtaigneraie, 19, chaussée de Ramioul, à 4400 Flémalle. cwac.be