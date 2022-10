In memoriam

Et si les pièces commémoratives pouvaient aussi remplir une fonction esthétique? C’est le pari fait par le designer Maxime Szyf, qui a cherché un objet à même de capturer le lien fort qui l’unissait avec son père après la mort de ce dernier. Et faute de le trouver, a décidé de le créer lui-même. Objectif: saisir le souvenir de proches disparus au sein d’icônes du design contemporain pour que ces réminiscences deviennent intemporelles. Entre urne en Inox façon sablier ou plaque commémorative effet miroir, la mémoire de vos êtres chers est sublimée, et les chrysanthèmes sont clairement optionnels.

Lancement début 2023, précommandes déjà disponibles via soulace.eu