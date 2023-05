Inspiration virtuelle

En 2023, les oiseaux voyageurs se posent au gré des tendances aperçues sur leurs écrans.

1— l’évasion selon TIKTOK

En plus d’être une source d’inspiration pour les recettes ou les astuces beauté, TikTok sert aussi de plus en plus de guide de voyage grâce à ses vidéos virales. Ainsi, une séquence dédiée à une friterie d’Amsterdam a accumulé des millions de vues, poussant l’enseigne à engager un gestionnaire de foule pour maîtriser la longue file d’attente. Envie d’éviter les hordes de touristes TikTok? Veillez à ne pas réserver un vol en montgolfière en Cappadoce, et à ne pas tenter d’admirer le coucher du soleil à Santorin, sous peine de voir votre moment de déconnexion gâché par des nuées de visiteurs prêchant pour leurs followers.

2— Destination netflix

70% des programmes Netflix sont filmés à l’étranger… et leurs lieux de tournage peuvent devenir des destinations touristiques prisées. Outre-Atlantique, les voyagistes relatent un regain de popularité de la France suite au succès d’Emily in Paris. La plate-forme Expedia, elle, assure que les films et séries ont désormais plus d’impact que les réseaux sociaux au moment de réserver des vacances, évoquant un «set-jetting» pour désigner ce phénomène. Logique: 40% des utilisateurs du site feraient leur choix en fonction de tel ou tel feuilleton. Depuis que Game of Thrones a boosté l’Irlande, ça ne s’arrête plus!