J’ai demandé à la lune

C’est de saison, comme pour compenser la perte de lumière, quand on pense look de fête on aime soudain tout ce qui brille. La lune et les étoiles – les astres eux-mêmes mais aussi toute la symbolique qu’ils représentent – ont servi de sources d’inspiration pour les éditions limitées de fin d’année. C’est le cas chez Dior, Chanel et Guerlain notamment. Difficile de ne pas y voir le souhait de plaire à la génération Z férue d’ésotérisme et d’astrologie. Voire même un petit clin d’œil au challenge viral qui mettait en scène des transformations make-up plus ou moins spectaculaires au son du hit de Bruno Mars Talking to the Moon, sorti il y a un peu plus d’un an. Soit le temps nécessaire pour imaginer et produire une collection.

Top Coat Cosmic 309, Dior, 30,50 euros. © packshots: sdp

Maxi poudre illuminatrice Eclat Lunaire Cuivre Doré, collection Demander la Lune, Chanel, 75 euros. © packshots: sdp