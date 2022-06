Jardin extraordinaire

Le dépaysement ne nécessite pas forcément de partir loin de tout. Parfois, il suffit d’un petit tour au jardin, surtout si on y trouve un de ces trois objets de convoitise.

1—Élégance manifeste

Fini, le temps où les meubles de jardin étaient synonymes de plastique, ou au mieux, de teck. Avec son «manifeste d’extérieur», le fournisseur de mobilier de luxe Baxter revendique une approche qui prolonge le salon au jardin. Résultat d’un processus de réflexion long de plusieurs années, la collection ne veut pas tant proposer des meubles qu’un art de vivre, entre fauteuils et chaises longues signés Himba by Lazzeroni, Dharma ou encore Narciso by Studiopepe, les assises étant recouvertes de tissus opulents qui ne dépareraient pas dans les intérieurs les plus chics. Un nouveau chapitre que la marque situe «quelque part entre la terre et le paradis», mais qui sera du plus bel effet dans votre extérieur aussi.

2 © photos: sdp

baxter.it

2—Sur la balle

Nul besoin d’investir dans une table de ping-pong traditionnelle (ni de tenter de lui trouver le terrain plat adapté) grâce aux «filets» arty développés par le label britannique Art of Ping Pong. Soit un zigzag de chêne version color block, développé en partenariat avec le studio graphique RUDE pour ensoleiller la moindre partie. Bon plan: quand vous ne jouez pas, l’ArtNet a été pensé pour pouvoir être accroché au mur et faire office d’objet décoratif, chaque set étant pourvu de trois «filets» en rose tendre, orange et jaune vif pour inviter l’été toute l’année.

265 euros, theartofpingpong.co.uk

3—Dînette champêtre

Lancée en 2021 par le designer italien Riccardo Randi, Very Simple Kitchen donne faim de soleil avec sa cuisine modulaire créée pour les repas «al fresco». Si ses éléments d’acier léger font écho à la gamme d’intérieur de la marque, on retrouve toutefois des détails pensés pour l’extérieur, entre éviers à couvercle et comptoirs résistants à l’eau. Le tout, rehaussé de couleurs vives et aussi adapté à un balcon rikiki qu’à un jardin palatial grâce aux différents modules, qui peuvent être pourvus de roulettes si vous le désirez. On sort la cuisine?

Infos et prix sur verysimplekitchen.com