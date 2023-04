Cela fait plusieurs années que les microtatouages prennent une place de plus en plus grande sur les canevas de peau de celles et ceux qui aiment jeter l’encre, et Lannoo fait le point sur cette tendance en présentant les plus beaux tatouages «fine line» des meilleurs artistes tatoueurs à travers le monde. Un beau livre pensé comme un répertoire pratique, histoire de donner des idées à qui collectionne les motifs.

Micro Tattoos, par Sven Rayen et Ti Racovita, Lannoo, lannoo.be