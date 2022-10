Joyaux de la couronne

Il semblerait décidément que tout ce que touche Yotam Ottolenghi se transforme en or, et les Belges de Serax l’ont bien compris. Après une première collection de vaisselle pour la marque, le chef anglo-israélien s’associe à nouveau avec son ami l’artiste Ivo Bisignano. Résultat, cette fois: ni plats ni tasses mais bien quatre vases en céramique peints à la main et inspirés de la «Testa di Moro» indissociable de la Sicile natale de Bisignano. Une tête couronnée revisitée ici de manière surréaliste et colorée.

Dès 115 euros, serax.com