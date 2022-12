La France en feu

Ce fut l’une des images fortes de l’été: une épaisse fumée flottant au-dessus de la Gironde durant des jours et des nuits, avec des Canadairs venus de toutes parts pour tenter d’éteindre les flammes. Au total, pas moins de 30 000 hectares de forêts seront détruits. Des ravages inouïs pour cette région ultratouristique qui a provoqué l’évacuation de plus de 36 000 vacanciers. Parmi les dégâts matériels: des campings dévorés par le feu, à l’instar de la célèbre enseigne Les Flots Bleus, popularisée par le film Camping. Un désastre économique, bien sûr, puisque la saison ne faisait que débuter. Mais aussi une triste réalité: ces incendies «hors normes» étaient surtout connus jusqu’ici sous le nom de «mégafeux» dans des pays comme les Etats-Unis ou l’Australie, et ils ont déferlé cet été sur l’Europe à une vitesse inquiétante en raison de la sécheresse des sols et des arbres…