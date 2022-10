La Isla Bonita

Quand le fabricant de tuiles majorquin Huguet rencontre le cabinet de consultance design Pentagram, le résultat réussit à rendre le terrazzo encore plus désirable qu’il ne l’est déjà. Et marie agréablement l’esthétique méditerranéenne et les influences cosmopolites d’une firme qui compte des bureaux partout dans le monde. A commencer par Londres et New York, dont les équipes ont contribué à imaginer cette collaboration qui vise à «rendre le monde un peu plus joli», une tuile à la fois.

huguetmallorca.com et pentagram.com