La petite histoire du design: le sofa de Poltrona Frau

Derrière chaque meuble iconique se cache une saga créative.

Nom: Ouverture

Designer: Pierluigi Cerri (1939-2022), édité par Poltrona Frau

Première édition: 1982

«Je suis intéressé par les formes qui survivent à l’histoire», déclarait un jour Pierluigi Cerri dans une interview. Et pour créer ces formes, il regardait vers l’avenir. Le canapé Ouverture constitue ainsi l’aboutissement de sa quête d’un nouveau langage visuel. Un regard qui devait rompre avec l’esthétique dominante de l’époque. En associant l’aspect classique d’un canapé moelleux avec une assise brutaliste en métal, il voulait provoquer. «C’est ma façon de protester contre le conformisme bourgeois», affirmait-il à ce propos.

Pierluigi Cerri cherchait et trouvait son inspiration dans le monde de la musique et dans l’essor du high-tech en design et en architecture, qui le fascinait. Cela se voit dans ce modèle. Les sections en aluminium qui maintiennent le siège font très clairement partie de l’objet, au lieu d’être dissimulées comme c’était l’habitude à l’époque.

Le concepteur est décédé l’année dernière, presque en même temps que la réédition du fauteuil Ouverture par Poltrona Frau. Au départ, il était architecte. Il a commencé sa carrière chez Gregotti Associati, en 1974, mais il a toujours eu une préférence pour les projets à petite échelle. «Je suis trop anxieux pour mener de longues «guerres» et pour être obligé d’attendre vingt ans avant l’accomplissement d’un chantier», expliquait-il. Son œuvre s’étend du design à la mode, de la curation d’expositions à la création graphique. Il a notamment redessiné le logo de Prada, a conçu la charte graphique du Salone del Mobile et de la Triennale di Milano, a écrit pour le magazine Casabella et a créé des meubles pour UniFor, B&B Italia, Arflex et Molteni&C. Il a également reçu pas moins de trois fois le Compasso d’Oro, le plus prestigieux des prix de design en Italie, notamment avec Titano, une table-sculpture pour Poltrona Frau.

