La route de la soie

Le printemps est synonyme du retour des couleurs dans nos vies, qu’il s’agisse de celles qui bourgeonnent et fleurissent dans la nature ou de celles qui s’épanouissent dans notre garde-robe. Autant dire que la collaboration entre Dries Van Noten et le multimarques de luxe Mytheresa arrive à point nommé, chaque tissu chamarré ayant été brodé selon la méthode indienne traditionnelle. Une opportunité pour le créateur belge de se former à ces savoirs, mais aussi et surtout d’apporter son soutien à une industrie ancestrale mise à mal par la pandémie. Le résultat: une collection pensée tant pour les hommes que pour les femmes, entre vêtements et accessoires.

