La ruée vers l’or

Après une première incursion réussie dans le domaine des pierres précieuses, la marque de bijoux PDPAOLA agrandit sa ligne haute joaillerie et fait scintiller une déferlante d’or et de diamants sur sa boutique en ligne. Allant de 350 à 2 150 euros, la collection, fabriquée à la main par le label espagnol, fait le pari des diamants de laboratoire et de l’or recyclé pour être aussi respectueuse de la planète que du budget de sa clientèle. Du luxe responsable et accessible? En voilà une ibère bonne idée!

pdpaola.com