L’année de… la crise énergétique

Ne dites plus «c’est reparti comme en 40» mais plutôt… comme en 1973, ou 1979 à la rigueur, chocs pétroliers obligent. La crise énergétique a des conséquences partout, même dans le lifestyle. Des tendances qu’on croyait remisées au passé, de la bouillotte au kitsch boudin de porte, font leur grand retour, tandis que d’autres, à l’image de la bonne vieille polaire, s’affichent désormais dans la vie de tous les jours. Côté voyage aussi, ça bouge avec, par exemple, des stations de ski qui envisagent de ralentir leurs télésièges pour l’hiver. Quant au secteur de la gastronomie et des artisans de bouche, il tente de sauver les meubles, entre les boulangeries qui décident de mettre (temporairement ou non) la clé sous la porte, faute de pouvoir payer le coût exorbitant de chauffage de leurs fours, et les restaurateurs qui crient leur désarroi avec l’opération Bruxelles in the dark. Le pitch: un service sans électricité ni gaz pour sensibiliser les autorités à leurs difficultés financières. Glaçante, la situation? C’est peu de le dire.