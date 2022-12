L’année de… Léna Situations

Son nom ne parle peut-être pas à ceux qui se tiennent loin des réseaux sociaux, mais Léna Mahfouf, plus connue sous son pseudo YouTube Léna Situations, est un phénomène. A tout juste 25 ans, elle a, en 2022, été reconnue comme l’influenceuse luxe la plus puissante du monde selon l’algorithme Media Impact Value de Launchmetrics, qui calcule l’impact médiatique des actions marketing des influenceurs sur l’image d’une marque. La vingtenaire a également été la première influenceuse française à gravir les marches du très sélect MET Gala. Et ce n’est pas tout: la vidéaste aux mille idées a aussi mis au point cet été un concept store en plein cœur de Paris, l’Hôtel Mahfouf. Véritable carton, le lieu, qui proposait une sélection d’articles chouchous de la jeune femme, est d’ailleurs de retour pour Noël. Dernier coup de maître en date? La créatrice de contenu a décroché une collab’ avec Adidas et imaginé quatre paires de sneakers pour la marque allemande. Bref, un nom à retenir, pour suivre les discussions intergénérationnelles.