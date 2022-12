L’année des… drag-queens

Pas de doute: 2022 aura été drag jusqu’au bout des ongles et des perruques. Non pas que le phénomène soit neuf. Loin de là. Mais la déferlante de l’émission RuPaul’s Drag Race, venue des Etats-Unis pour séduire l’Hexagone, a donné un sacré coup de projecteur à un art pourtant déjà en pleine ébullition… mais méconnu du grand public. La chaîne France 2 elle-même ne s’attendait pas à un tel engouement. La force du concept? Son casting haut en couleurs, notamment emmené par Paloma, grande gagnante de l’édition et dont l’interprétation (déjà) légendaire de Désenchantée de Mylène Farmer aura clairement marqué la compétition. La Grande Dame, arrivée seconde, a profité de son 1,97 m qui domine les catwalks pour s’inviter, un peu plus tard, à la Fashion Week de Paris, défilant pour Weinsanto ou encore Kevin Germanier. Yas Queen!