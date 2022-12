L’année du… train

Symbole d’un slow tourisme plus en vogue que jamais, le train continue son petit bonhomme de rail. Cette année, on n’a jamais vu autant de bouquins sortir sur le sujet ; même Lonely Planet a publié son précieux manuel Voyages en train en Europe. En guise de locomotive glamour de cette tendance, le mythique Orient-Express a annoncé son grand retour, près d’un siècle et demi après sa création. Réhabilité par le groupe Accor (qui a retrouvé ses vieux wagons à la frontière biélorusse) et dessiné par l’architecte d’intérieur Maxime d’Angeac, il sera composé de 17 voitures parées de boiseries, de dorures, de marbre et de luminaires Art déco, ainsi que d’une incroyable suite présidentielle de 55 m2. L’annonce fait grand bruit… mais le départ n’est prévu que pour 2025.