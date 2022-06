Le goût du défi

Tout le monde pourrait répondre à cette question! «S’il ne fallait choisir qu’un plat, dans un restaurant bien précis, à déguster au moins une fois dans sa vie, quel serait-il?» C’est ce que, en préambule de ce numéro dédié à notre beau terroir et ses bonnes adresses, nous avons demandé à une série de chefs de renom qui ont accepté de se prêter au jeu. Et surprise… Aux côtés des moules-frites et des anguilles au vert pointés par l’un ou l’autre cuisinier, figurent aussi des falafels, des sushis et des spaghettis! Un fait notable, mais pas si étonnant quand on y réfléchit bien. Car notre pays est en réalité une terre tellement bigarrée que définir ses atouts culinaires par le seul biais de ses spécialités estampillées blanc-bleu-belge serait réduire notre palette culinaire à un bien restreint festin. Une étude menée fin 2021 par le service de paiement Remitly, basée sur des données de TripAdvisor, affirme d’ailleurs que Bruxelles serait la ville gastronomiquement la plus diversifiée du monde, devant Osaka, Genève, Las Vegas et Bordeaux. Et on s’en réjouit… d’autant plus que les autres grandes cités de notre royaume sont elles aussi riches en tables inspirées d’ailleurs, où le brassage culturel est de mise, tout comme le partage des plaisirs du palais. Vous trouverez donc dans ce magazine une bucket list de 18 spécialités venues des quatre coins du monde à absolument tester un jour à deux pas de chez vous. Prêt.e.s à relever le défi? Bon appétit!