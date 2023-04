Le printemps qui chante

Avec ou sans la coopération de la météo belge, l’hiver a fait ses adieux, et un printemps insolemment solaire s’affiche dans les nouvelles collections – la preuve par trois.

1—Wild Wild West

En selle: pour l’été 23, Woolrich met en scène la passion que nourrit la marque pour la vie au grand air, entre ode à la nature indomptable et déclinaison moderne du cow-boy. Hommage aux Unorthodox Outsiders, la collection, photographiée par Charlie Denis, célèbre l’Americana et ses paysages infinis, comme une invitation à prendre l’air.

woolrich.com

2—Bouquet garni

Avec sa collection Savoir, & Other Stories imagine «un univers de sensations florales d’un autre monde», où formes audacieuses, matières raffinées et imprimés d’archives peints à la main se rencontrent harmonieusement. Objectif avoué: qu’enfiler une de ces robes devienne «un événement en soi», or ça tombe bien, aux beaux jours, l’agenda a tendance à se remplir d’occasions qui nécessitent une tenue de fête…

stories.com

3—Dans le sac

Pour sa dernière campagne, Le Tanneur prend la clé des champs, comme un clin d’œil à l’engagement du maroquinier français pour une mode plus respectueuse de l’environnement. Outre l’utilisation exclusive de cuirs pleine fleur, la maison fait aussi le pari des matières recyclées, et pour les récupérer, elle ne manque pas d’inventivité: jusqu’au 11 juin prochain, si vous déposez vos anciennes pièces de la marque en boutique, vous recevrez un bon d’achat.

letanneur.com

2 © SDP