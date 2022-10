Léger comme l’être

Prendre les choses avec un peu de légèreté. C’est l’exercice auquel nous convient Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey, qui nous émeuvent une fois de plus avec leurs mises en scène mêlant les langages du théâtre d’objets, de la danse et du cinéma. A l’invitation de la maison Hermès, les deux artistes ont imaginé sept tableaux contant les aventures oniriques des poulains du cheval Pégase. Captés par les caméras de Jaco, une envolée de gants migrateurs succède à une chorale de sacs Kelly pour mieux se dévoiler en temps réel sur grand écran. Le spectacle se donnera à Paris avant une tournée mondiale.

La Fabrique de la Légèreté, du 21 au 28 octobre, La Villette, Paris. Entrée gratuite mais sur réservation, hermes.com/legerete