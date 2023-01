Les faits d’armes de la Tank

Avec la relance de sa Tank Française, Cartier met l’accent sur l’une de ses plus anciennes familles horlogères. Mais qu’est-ce qui rend ce classique si spécial?

Technologie

La première Tank a été conçue en 1917 par Louis Cartier, petit-fils aîné du fondateur Louis-François Cartier, fasciné par les innovations technologiques de l’époque. Le boîtier rectangulaire de la montre s’inspire des chars blindés Renault déployés en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Les flancs verticaux de la tocante rappellent encore aujourd’hui les chenilles.

Modernité

A l’image des bijoux estampillés Cartier, la Tank joue également avec les lignes géométriques et les formes abstraites. Ainsi, des années avant l’avènement de l’Art déco, elle rompt avec les lignes ondulées et les montres rondes typiques de l’Art nouveau. En outre, ses pattes de bracelet intégrées font que le boîtier du garde-temps et son bracelet fusionnent de manière transparente – un exercice de design épuré radicalement moderne pour l’époque.

Famille

Au fil des années, la collection Tank n’a cessé de s’étoffer. Parmi la gamme, on retrouve des modèles cultes tels que la Tank Chinoise (1921), qui s’inspire des porches des temples chinois, la très élaborée Tank à Guichets (1928) avec des fenêtres pour les heures et les minutes, et la colorée Tank Must de Cartier (1970), qui n’a que des aiguilles. La forme rectangulaire a également été explorée, de la Tank Américaine allongée (1989) à la Tank Divan large (2002). Il y a deux ans, la Tank SolarBeat a fait le pari de l’énergie solaire, avec un bracelet en cuir végétalien.

Icônes

Avec Catherine Deneuve et Rami Malek, la nouvelle Tank Française s’offre un prestigieux duo d’ambassadeurs, et continue de se revendiquer comme un accessoire asexué. Jackie Kennedy, la princesse Diana, Andy Warhol, Jacques Chirac, Yves Saint Laurent: la liste de ses aficionados célèbres est interminable. Et le modèle est également un incontournable du monde du cinéma. Marlene Dietrich, Alain Delon et Humphrey Bogart, entre autres, l’ont porté à leurs poignets.

Dualité

Grâce à un bracelet en métal à maillons, la Tank Française, lancée en 1996, a toujours été la plus résistante de la famille. Les nouvelles versions (à partir de 3 100 euros) sont en acier ou en or jaune, avec ou sans diamants. Leur design rafraîchi met l’accent sur la continuité du boîtier et du bracelet de la montre, en conservant des éléments de design tels que le motif chemin de fer carré pour les minutes, les chiffres romains pour les heures et le saphir cabochon sur la couronne.

