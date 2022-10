Les grands formats

Les objets et meubles rétro ont assurément un supplément d’âme. Ils donnent de la personnalité à nos intérieurs, tout en faisant du bien à la planète! Voici nos 35 adresses et boutiques en ligne préférées, pour tous les goûts et toutes les bourses.

De vastes salles d’exposition, pour un choix XXL.

Via Antica

40, rue Blaes

1000 Bruxelles

viaantica.be

Ouvert tous les jours de 10 à 18 heures.

C’est une institution des Marolles, à Bruxelles, avec une surface de plus de 2 000 m2 dédiée au mobilier et accessoires du XVIIIe au XXe siècle. L’endroit rassemble les stands de plusieurs dizaines d’antiquaires et de marchands. Et on y trouve de tout: meubles, luminaires, verreries, déco… de quoi faire tourner la tête de ceux qui aiment chiner.

Nome Furniture

41a, Van Trierstraat

2018 Anvers

nomefurniture.com

Ouvert le samedi de 10 à 16 heures et sur rendez-vous.

Nome Furniture restaure et vend des meubles vintage en mettant l’accent sur la Scandinavie et les Pays-Bas (Grete Jalk, Cees Braakman…), complétés par des designers belges et internationaux du milieu du siècle. Chaque semaine, l’enseigne met en ligne 10 à 15 nouvelles acquisitions, et quelques fois par an, elle organise une vente de stock. Valeur sûre de l’assortiment: les rayonnages muraux Royal System de Poul Cadovius, que vous pouvez commander sur mesure dans le showroom de 800 m2.

Vintage Addict

9, quai de la Dérivation

4020 Liège

vintage-addict.com

Ouvert le samedi de midi à 18 heures.

Depuis 2009, Vintage Addict propose le plus grand choix de meubles, luminaires et décoration vintage à Liège. Son entrepôt de 500 m2 est ouvert le week-end exclusivement, afin de dénicher de nouvelles trouvailles en semaine! L’enseigne propose une sélection variée de grands (et de plus petits) noms du design, spécialement français, belge et scandinave. Chaque pièce fait l’objet d’une restauration minutieuse, dans son atelier.

Swapp

13/15, chaussée de Halle

1640 Rhode-Saint-Genèse

swapp.be

Du mardi au samedi de 10h30 à 18h30.

Ouverte en 2010 par Laurence et Audrey Levis, un duo mère-fille passionné de déco, cette boutique de 700 m² rassemble trésors chinés, meubles restaurés, ainsi que des nouveautés. Le tout sélectionné à l’instinct par le tandem. Derrière une façade plutôt moderne se bousculent donc, dans un joyeux mélange, des meubles classiques du XXe siècle, des objets de caractère et des textiles (linge de maison, housses de coussin, tapis…). Autant d’articles mis en scène «comme à la maison» pour donner encore plus l’envie de craquer. Le magasin offre également un service de garnissage et la possibilité de louer des meubles pour des événements particuliers.