Les plus pointus

Les objets et meubles rétro ont assurément un supplément d’âme. Ils donnent de la personnalité à nos intérieurs, tout en faisant du bien à la planète! Voici nos 35 adresses et boutiques en ligne préférées, pour tous les goûts et toutes les bourses.

Des pièces de collectible design, rares et parfois très chères.

Gallery Vanlandschoote

209, Gistelse Steenweg

8200 Bruges

vanlandschoote.com

Sur rendez-vous.

Nous, les Belges, devrions être beaucoup plus fiers de notre design mid-century, estime Dries Vanlandschoote. Dans sa galerie, il propose donc ce qui lui plaît le plus, à savoir des créations exclusives et rares, principalement de grands noms du plat pays tels que Jules Wabbes et Emiel Veranneman. A cela s’ajoute du mobilier italien, pour lequel il se rend dans la Botte tous les mois. Depuis le Covid, il a quitté son magasin du centre de Bruges pour travailler dans une ancienne usine de 1 100 m2 où il met en relation le design et l’art, dans une symbiose parfaite. S’il reçoit seulement sur rendez-vous, il suffit d’un coup de fil pour qu’il ouvre sa porte… sans obligation d’achat, juste pour le plaisir des yeux parfois.

Gokelaere & Robinson

28, boulevard de Waterloo

1000 Bruxelles

gokelaererobinson.com

Ouvert du lundi au vendredi, de 10 à 18 heures (et le week-end à Knokke, 6, Golvenstraat).

Cette galerie dédiée à la promotion de grands designers et architectes du XXe siècle est basée dans trois villes: Bruxelles, Knokke et Paris. Née de la passion de Stanislas Gokelaere et Céline Robinson pour le design, l’enseigne participe à plusieurs foires à travers le monde, telles que la Brafa et Design Miami /Basel, mettant en valeur un savoir-faire raffiné et des créations intemporelles.

Design Gallery Michael Marcy

78, Sint Jozefstraat

2018 Anvers

@michael_marcy

Ouvert samedi et dimanche, de 14 à 17 heures ou sur rendez-vous.

Avec plus de 45 ans d’expérience, Michael Marcy est un incontournable pour ceux qui cherchent à attirer l’attention sur leur intérieur. Son dernier projet est une galerie proposant des meubles design dans un ancien théâtre. Il y présente des éditions originales de designers belges (Alfred Hendrickx, Jos De Mey, Willy Van Der Meeren, Jules Wabbes) – sa spécialité – ainsi que d’autres grands noms du XXe siècle.

Shåk Gallery

59, rue Darwin

1050 Bruxelles

shakgallery.com

Ouvert du mercredi au samedi de 11 à 18 heures.

Ici, objets et mobilier vintage dialoguent avec des œuvres d’artistes contemporains autour d’expositions thématiques. Les pièces proviennent de la collection privée des fondateurs de la galerie – Marcela Sheridan et Bertil Åkesson – dont la contraction des noms donne «Shåk», symbole de l’union de leur deux mondes: Mexique et Suède. Du haut de gamme et de quoi voyager sur place… ou à emporter.