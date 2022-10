Les spécialistes

Les objets et meubles rétro ont assurément un supplément d’âme. Ils donnent de la personnalité à nos intérieurs, tout en faisant du bien à la planète! Voici nos 35 adresses et boutiques en ligne préférées, pour tous les goûts et toutes les bourses.

Des adresses qui font le focus sur un style, un objet, un designer.

Le Vistemboir

4, rue de la Levure

1050 Bruxelles

facebook.com/Levistemboir

Ouvert du mercredi au dimanche de midi à 18 heures.

Vistemboir: objet dont l’origine et l’utilité sont mystérieuses. Voilà vingt-et-un ans que ce drôle de néologisme – apparu dans une obscure nouvelle de Jacques Perret – baptise la boutique de Christian et Dominique Spronck. Le couple répare des luminaires de tous styles et propose une sélection originale de lampes de 1900 à 1970, avec un faible pour les opalines et les bras en laiton. «On n’aime pas trop le plastique», concède Christian, ancien imprimeur converti en homme de lumière.

Magnetismo

16, chaussée de Renaix

7500 Tournai

magnetismo.be

Ouvert le samedi.

Un tabouret métallique drolatique semblant sorti de l’Italie des sixties qui se révèle avoir été produit par les Ateliers MG dans les années 30 à Gembloux… c’est le genre de perles belges méconnues qu’affectionne Mathieu Delvaux. Son showroom de Tournai regorge de meubles, luminaires et céramiques de très belle facture. «Je me détourne toujours plus des grands noms du design quand je vois tout ce qui a été fabriqué chez nous. Etonnamment, cela intéresse surtout des collectionneurs parisiens», explique-t-il.

Bold

63, Stationsstraat

8540 Deerlijk

bolddesign.be

Ouvert le dimanche de 13 à 17 heures.

Dès le début de Bold, Pieter-Jan Bonte s’est spécialisé dans l’Europe de l’Est. Le Courtraisien parle un peu le hongrois et connaît le pays comme sa poche. Cette nation est dès lors devenue sa terre de prédilection pour dénicher des pièces design d’Europe centrale et orientale, restées cachées derrière le rideau de fer pendant des années. Dans son entrepôt de 500 m2, on trouve aussi bien des pièces anonymes – l’absence de culte de la personnalité dans les anciens pays de l’Est a souvent empêché de signer le mobilier − que des noms établis. Ces derniers temps, par exemple, Bold a été dealer des fameux séparateurs de pièces en bois de Ludvik Volak, des canapés de Jindřich Halabala et des buffets de Jiri Jiroutek.

Bold © SDP

Zone 30

32, rue Fernand Neuray

à 1050 Bruxelles

@zone.30.shop

Ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 18 heures.

Vous cherchez une lampe des années 50, 60 ou 70? C’est à Zone 30 que vous la dénicherez! Lampe de bureau, de table ou suspendue, en verre, opaline, plastique, métal ou cuir, vous trouverez forcément votre bonheur. D’autant qu’en plus des luminaires, Zone 30 présente une sélection d’objets et de petit mobilier.

Ritter Studio

17, rue Ernest Allard

1000 Bruxelles

ritter-studio.com

Ouvert du mercredi au samedi de 10h30 à 18 heures ou sur rendez-vous.

Derrière cette enseigne, Mathieu Ritter, antiquaire au Sablon de père en fils, et son épouse Camille. Ensemble, depuis 2018, ils proposent une collection de design du XXe siècle, essentiellement des années 50 à 80, choisi au coup de cœur avec soin. En ligne, le couple propose aussi des «carabistouilles for kids», soit du mobilier rétro pour enfants aux teintes et formes peps.

Little vintage lovers

35, rue des Ateliers

1332 Genval

littlevintagelovers.be

Ouvert du mercredi au samedi de 11 heures à 18h30.

Le nom annonce clairement la couleur: sur le site des anciennes papeteries de Genval, voilà une boutique où vous retrouverez un grand choix d’articles chinés datant des années 50 et 60, sélectionnés avec soin. Une collection vintage attrayante qui est rehaussée ici par de la décoration scandinave et une sélection de petits cadeaux à offrir. Bon à savoir: l’enseigne propose également des services de coaching déco et de conseil couleurs.

Ma Rage

115, Ham

9000 Gand

ma-rage.be

Ouvert du mercredi au samedi de 15 heures à 18h30.

Le bâtiment d’angle a l’air un peu miteux avec sa façade décatie, mais il faut franchir le pas car à l’intérieur se trouve une véritable caverne d’Ali Baba de la verrerie et de la vaisselle. Vous y trouverez des ensembles complets et des pièces uniques plus que centenaires, ainsi que des collections de porcelaine Boch, Dordrecht, Fris et Maastricht des années 50, 60 et 70.

Vintage Meubelen

60, Dorpsstraat

9230 Wetteren

vintagemeubelen.be

Ouvert le samedi de 14 à 18 heures.

Depuis son plus jeune âge, Willem Fouquaert est fasciné par la décoration et l’ameublement. Il s’est lancé dans la restauration de mobilier design vintage des années 50, 60 et 70, qu’il propose à la vente dans son entrepôt à Wetteren, et en ligne. Vous y trouverez forcément l’enfilade, le chiffonnier ou le bureau de vos rêves!

Vintage Meubelen © SDP