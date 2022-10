Les touche-à-tout

Les objets et meubles rétro ont assurément un supplément d’âme. Ils donnent de la personnalité à nos intérieurs, tout en faisant du bien à la planète! Voici nos 35 adresses et boutiques en ligne préférées, pour tous les goûts et toutes les bourses.

Pas que du design avec un grand D, mais une sélection de jolies choses.

Exakt Neutral

146, avenue Reine Astrid

5000 Namur

exaktneutral.com

Sur rendez-vous.

Un showroom… où il fait bon vivre et dormir! La boutique Exakt Neutral est également un B&B au cœur de Namur. Le décor expressif et sans cesse changeant témoigne du goût d’Emilie Awoust pour des styles hétéroclites, du modernisme fifties aux années 2000 en passant par Memphis et un zeste de kitsch. «J’aime me sentir libre de réunir des pièces qui vont donner une âme à la maison», dit-elle. Restauratrice, décoratrice et gentiment provoc’, elle a créé un univers unique.

Nos découvertes vintage

1, place des Béguines

4100 Seraing

facebook.com/nosdecouvertesvintage

Ouvert le 1er week-end du mois et sur rendez-vous.

Au 3e étage d’un ancien bâtiment industriel de Cockerill, Kevin et Olga Le Cler ont créé un authentique souk vintage de 600 m2 où ils mêlent avec inventivité leurs trouvailles en tous genres, chinées aux quatre coins de l’Europe. Une fois par mois, l’espace s’ouvre dans une ambiance familiale. De quoi découvrir, un café ou un verre de vin à la main, aussi bien du mobilier nouvellement garni que de petits objets pas chers.

Retrofaktory

618, chaussée d’Alsemberg

1180 Bruxelles

@retrofaktory

Ouvert du mercredi au samedi de 11h30 à 18h30.

Depuis 2013, Kate Meeus a le plaisir d’accompagner la décoration vintage de vos habitations en mode eco-friendly, seconde main ou artisans locaux. Dans son espace, vous dénicherez beaucoup de luminaires, du mobilier, de belles céramiques, des curiosités et même des plantes! Le tout est présenté avec soin, ce qui donne encore plus envie de craquer.

Trésor

90, chaussée de Charleroi

1060 Bruxelles

@cessismore_tresor

Ouvert du jeudi au samedi de midi à 19 heures et sur rendez-vous.

Nouveau venu dans le paysage du design vintage à Bruxelles, Trésor porte bien son nom! L’endroit a été ouvert par Cécile Delcourt, une architecte d’intérieur, enseignante et chasseuse de trésors qui partage là sa passion pour le Made in Italy des seventies. Vous y trouverez autant des objets grand public que des pièces plus pointues et signées. Son article phare: le meuble modulaire Componibili de Kartell, toujours exposé dans la collection permanente du MoMa de New York.