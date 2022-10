Les valeurs sûres

Les objets et meubles rétro ont assurément un supplément d’âme. Ils donnent de la personnalité à nos intérieurs, tout en faisant du bien à la planète! Voici nos 35 adresses et boutiques en ligne préférées, pour tous les goûts et toutes les bourses.

Des incontournables, toujours à la hauteur.

White Interiors

55, Langestraat

8500 Ostende

whiteinteriors.be

Ouvert le dimanche et le lundi de 14 à 18 heures et du mercredi au samedi de 11 à 18 heures (avec pause de midi en semaine).

Depuis plus de vingt ans, les amoureux de vintage d’Ostende peuvent compter sur l’expertise de Mike Standaert. Chez White Interiors, vous trouverez principalement des meubles d’origine belge et italienne, tant des pièces rares et exclusives que des classiques du design vintage plus populaires, de Gio Ponti et Ico Pariso à Juliaan Lampens et Maarten Van Severen. L’établissement propose également une sélection de mobilier contemporain. Si vous cherchez quelque chose de spécifique ou si vous avez besoin de conseils: les questions sont ici toujours les bienvenues.

Showroom 144

47, rue Léon Lepage

1000 Bruxelles

showroom144.be

Ouvert du mardi au samedi de 11 à 18 heures.

Régulièrement, Frank Pay écume le Danemark et la Suède pour ramener des meubles épurés en bois. Tout aussi fasciné par les luminaires italiens vintage en verre blanc, il conjugue le tout avec un zeste d’artisanat contemporain (céramique belge ou japonaise) dans un élan minimaliste, inspiré par deux «grands-pères spirituels»: l’artiste Donald Judd et le designer Borge Mogensen. Cette approche le guide également dans ses aménagements d’intérieur. Le Showroom 144 vient de fêter ses 10 ans.

La maison bruxelloise

1, rue d’Andenne

1060 Bruxelles

lamaisonbruxelloise.be

Ouvert le samedi de 14 à 18 heures et sur rendez-vous.

La Maison Bruxelloise, c’est un peu comme une maison de vacances dans laquelle on aurait le temps de s’installer. Les grands noms du design y côtoient les anonymes, mais chaque meuble et objet a été sélectionné pour ses proportions, ses finitions et sa fabrication. Créée par Delphine Neuprez, cette enseigne est à la fois une boutique en ligne et un atelier, avec mobilier vintage et créations de designers contemporains, bruxellois pour la plupart.

Galerie Isabeau

42, quai de l’Ourthe

4000 Liège

isabeaugalerie.com

Ouvert vendredi et samedi de midi à 18 heures.

Caroline Pholien, plasticienne et céramiste, et Laurent Van Engelen, historien de l’art, se sont rencontrés en restaurant du patrimoine. Lancée en 2011 par la première, leur galerie témoigne d’un rapport simple et «patrimonial» au mobilier mid-century modern. Mis en scène et vendu patiné ou dûment restauré, celui-ci va des grands designers aux créations anonymes, dans une gamme de prix très large. Soldes en cours pour déménagement imminent.

Philippe Lange

2a, place de la Justice

1000 Bruxelles

philippelange.shop

Ouvert du mardi au samedi de 11 à 18 heures.

Emblématique par sa situation sous le pont du boulevard de l’Empereur à Bruxelles, le magasin Philippe Lange présente une sélection pointue de mobilier et d’objets d’art moderne, de designers connus ou anonymes du XXe siècle, restaurés dans son atelier. Vous y trouverez aussi beaucoup d’art africain.