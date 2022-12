Lever le voile

Dans une réinterprétation poignante du mythe de Samson et Dalila, les Iraniennes ont prouvé que sacrifier sa crinière pouvait, contrairement à la légende, être source de pouvoir. Ou du moins, une excellente manière de signifier au pouvoir en place que le temps de l’oppression pouvait vaciller. Après la mort en garde à vue de la jeune Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs iranienne pour cause de chevelure apparente, les femmes sont descendues dans la rue. Pour protester contre la mort de l’une des leurs, mais aussi pour réclamer plus de liberté dans un pays où elle leur est toujours bien trop restreinte. Une cause qui a rapidement gagné la planète tout entière, un casting 4-étoiles (Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Charlotte Rampling…) s’étant coupé les cheveux face caméra en soutien à ce combat. Lequel a finalement, en partie, porté ses fruits, puisque le procureur général iranien a annoncé l’abolition de la police des mœurs… Réalité ou leurre? Rien n’est confirmé à l’heure d’écrire ces lignes.