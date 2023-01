Levons nos verres

Le Dry January et la Tournée minérale qui débute en février nous invitent à renoncer, au moins un temps, aux breuvages alcoolisés. Et la bonne nouvelle, c’est que les boissons 0% (ou presque) se sont nettement améliorées en termes de goût. Nos experts nous proposent leur best of pour se faire plaisir, et rester sobres.

Alors que le Royaume-Uni ou la France organisent un Dry January, chez nous c’est en février que nous nous penchons sur notre consommation d’alcool avec la Tournée minérale. Une pause bénéfique pour l’organisme qui permet aussi d’évaluer son niveau de dépendance à la boisson. Et il n’y a plus d’excuse pour ne pas céder à l’appel à la sobriété puisque, aujourd’hui, les sodas hypersucrés et les thés insipides ont laissé place à une kyrielle d’alernatives. Trois experts en la matière se sont prêtés pour nous au jeu de la dégustation de vins, bières et autres préparations garantis sans alcool... ou presque car, selon une loi européenne, toute boisson contenant moins de 0,5% d’alcool peut être appelée «sans alcool». Une réglementation qui favorise les services marketing, mais dessert plutôt les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas consommer d’alcool du tout!

1—Les vins

Fabriquer de bons vins sans alcool est assez compliqué. Car, par définition, le vin résulte de la fermentation du jus de raisin et l’alcool est un sous-produit naturel issu de ce processus. C’est pourquoi la plupart des produits doivent être désalcoolisés dans un second temps, grâce à un procédé chimique, généralement réalisé sous haute pression et à des températures élevées. Résultat: une qualité qui n’est pas toujours au rendez-vous.

LEOPARD’S LEAP NATURA CLASSIC RED CINSAULT

—5,99 euros les 75 cl

Delhaize et Albert Heijn

Au nez, ce vin dévoile des notes de bois et de fumé, ce qui est assez rare dans cette catégorie. Même en bouche, il ne déçoit pas, car il contient des acides agréables et des tanins raffinés. Bref, un vin rouge rond avec pas mal de corps, mais qui manque un peu de longueur en bouche. Il accompagnera parfaitement une pizza du mardi soir.

EDENVINE SPARKLING CUVEE

—5,99 euros

Delhaize

Contrairement à son appellation, une fois servi, ce vin est peu mousseux. Il a toutefois une jolie couleur dorée et est généreux en bulles. Lors de la troisième gorgée, nous notons cependant un peu trop de touches sucrées, dues en partie à la température trop élevée de notre bouteille. Des tanins discrets, mais agréables, alternent çà et là avec des fruits blancs à noyau et de la pomme.

EXHIBIT IV BÔTAN WYNES

—19,50 euros les 75 cl botan-distillery.com

Récemment, la gamme des distillats de Botan s’est étoffée de nombreuses autres boissons, dont ce «Wyne». Techniquement, ce n’est pas un vin, mais cette boisson juteuse couleur grenat, qui se caractérise par une belle acidité et des notes de truffe et d’épices, s’accorde très bien avec un plat mijoté ou une portion de tacos au bœuf.

VINTENSE CHARDONNAY ALCOHOL-FREE

—55,99 euros

Delhaize

Lorsqu’on porte le verre à son nez, on peut difficilement nier qu’il s’agit d’un chardonnay. Une fois qu’on le boit, étonnamment, on découvre de légères bulles, ce qui le rend agréable. Il n’a pas particulièrement de corps, mais il se caractérise par une acidité fine, un arôme de pomme verte et un côté terreux qui n’est pas pour déplaire. A déguster en apéritif ou en accompagnement d’une salade fraîche.

NIGHT ORIENT MERLOT SANS ALCOOL

—5,99 euros les 75 cl

Delhaize et Carrefour

Le cépage merlot offre de nombreux arômes olfactifs, mais aussi gustatifs à ce vin au prix très abordable. Une amorce forte, atténuée ensuite par des baies mûres et des notes beurrées. In fine, on a un bon vin qui bluffera les convives, et non un jus de raisin au goût chimique.

OSAN VC

—12,50 euros les 75 cl

Rob et osandrinks.com

Mise au point par le chef doublement étoilé Sang-Hoon Degeimbre, cette macération végétale, qui allie les notes d’agrumes de la verveine aux accents épicés du curcuma, a été pensée pour jouer le rôle d’un vin blanc dans un pairing sans alcool. La première dégustation peut être surprenante si vous vous attendez à retrouver le goût du vin mais ses saveurs tout en fraîcheur accompagnent à merveille poissons et fruits de mer, et même un plateau de fromages bien balancé.

2—Les bières

D’après les chiffres officiels, la consommation de bière par habitant diminue au fil des ans. En revanche, l’offre de variantes sans alcool est en croissance continue et surtout, elle devient meilleure et se décline des blondes aux brunes, des fruitées aux plus amères.

CORNET OAKED ALCOHOL-FREE

— 4,99 euros les 4 x 33 cl

Delhaize

La bière sans alcool de Cornet est en réalité une bière à faible teneur en alcool (0,3%) qui présente les mêmes délicieux arômes boisés que l’originale, mais sans alcool. Cette blonde doit son goût boisé à l’ajout de copeaux de chêne pendant le brassage.

BREWDOG PUNK IPA ALCOHOL FREE

—2,39 euros les 33 cl

Delhaize et Albert Heijn

Le nez se caractérise par des arômes surprenants et des notes intéressantes: les fragrances houblonnées et de citron vert, typiques d’une India Pale Ale. La première gorgée est peut-être moins aromatique, mais cela n’est en rien dérangeant par la suite. L’agréable amertume est persistante, ce qui est plutôt rare dans le cas des bières sans alcool.

AFFLIGEM 0%

—5,79 euros les 4 x 33 cl

Delhaize et Carrefour

Un exemple classique de bière blonde belge typique, mais sans fermentation haute. On distingue des notes de banane, de chewing-gum et de discrets accents amers qui s’accordent avec une douceur assez subtile. Cette bière, produite avec soin, n’est pas notre préférée, mais elle est quand même très correcte.

PICO NOVA BRUSSELS BEER PROJECT

—8,55 euros les 4 x 33 cl

Delhaize et beerproject.be

Tout ce qui brille n’est pas or, et toute bière à faible taux d’alcool ne doit pas forcément être blonde ou blanche. Ce qui frappe: le parfum très prononcé de notes de fruits secs et de fumé, ainsi que la présence manifeste de malt. Une bière qui a beaucoup de caractère et qui fait penser à un café filtre. Elle conviendra aux personnes qui aiment les bières brunes et qui s’accommodent d’un score IBU (*) relativement élevé. Elle pourrait s’accorder à merveille avec un plat de carbonnades à la flamande avec des frites.

PICO BELLO BRUSSELS BEER PROJECT

—8,89 euros les 4 x 33 cl

beerproject.be

Cette création de BBP mérite une mention particulière. On peut la qualifier de bière fruitée acide ou de délicieux ice tea à base de rhubarbe ou de pêche. Elle s’apparentera sans doute trop à de la limonade aux yeux d’un buveur de bière classique, mais pour d’autres, elle constituera la boisson idéale pour un lunch sous le soleil.

HOEGAARDEN 0%

—7,49 euros les 6 x 25 cl

En vente libre

Cette version sobre de la Hoegaarden mérite une mention honorable, spécialement pour les buveurs de bière blanche. Un beau col de mousse, assez trouble dans le verre et, dans le nez, des arômes prononcés de graines de coriandre, voire de chicon. Elle est un rien trop sucrée à notre goût, mais la riche sensation en bouche, combinée à l’amertume, compense cet excès de douceur.

PLAYGROUND NON-ALCOHOLIC IPA

—2,05 euros les 33 cl

Albert Heijn et HelloFresh

Une bière faiblement alcoolisée produite par la brasserie Vandestreek. Comme elle se compose de quatre variétés de houblon, c’est clairement une IPA. Une bière idéale pour un apéritif, car ses notes de pamplemousse appellent le beau temps. Elle est fraîche et fruitée, et son IBU assez élevé incite à en reprendre un verre.

LEFFE RUBY 0%

—1,32 euro les 25 cl

En vente libre

Nouvelle venue dans la gamme des Leffe sans alcool, la Ruby à la robe framboise séduit par ses arômes boisés de fruits rouges et de violette. Brassée à partir d’ingrédients 100% naturels, elle a fait l’objet d’une fermentation complète avant d’être désalcoolisée, ce qui lui donne un goût très authentique.

3—Les autres boissons

Cette dernière catégorie englobe tous les breuvages plus particuliers: non-spiritueux, limonades améliorées et mocktails prémélangés.

STRYKK NOT RUM

—21,99 euros les 70 cl

sur sansalcoolshop.fr

Une alternative au rhum 100% naturelle, sans aromatisants artificiels ou additifs, et affichant une saveur de clou de girofle, bois et citron vert. A boire «on the rocks» ou comme base de préparations nécessitant du rhum brun.

CHARLIE’S ORGANICS

—1,25 euro les 33 cl

Chez Bioplanet

L’eau pétillante additionnée de jus de fruits non sucré peut paraître ennuyeuse, mais les arômes délicats font de ces canettes de sodas une boisson indispensable pour le mois sans alcool. A tester version framboise, citron vert ou fruit de la passion.

GORDON’S ALCOHOL FREE

—15,99 euros les 75 cl

Delhaize et sansalcoolshop.fr

L’une des marques de gin les plus prisées au monde propose désormais une version 0% à bon prix. Le goût assez prononcé du genièvre se mariera parfaitement avec le tonic aromatisé de votre choix dans des proportions 1/4-3/4.

SHIZO DE BÔTAN

—24,50 euros les 75 cl

botan-distillery.com

Outre les breuvages évoqués plus haut, Botan présente des cocktails en bouteilles, prêts à servir. Celui-ci, aux acides élégants et aux touches subtiles de yuzu et de feuille de shiso, est servi idéalement avec une petite tranche de citron et un peu de glace.

SIR JAMES 101 GIN TONIC —2,19 euros les 25 cl

Delhaize et sansalcoolshop.fr

Une version non alcoolisée très réussie de l’apéritif qui reste le plus populaire du moment. Pas d’arrière-goût bizarre, mais une amertume typique du tonic, dont les arômes sont légèrement renforcés à l’arrière-plan. Bref: un classique revisité en discrète version sans alcool.

SIR JAMES 101 PINK GIN TONIC

—2,19 euros les 25 cl

Delhaize et sansalcoolshop.fr

Nous avons ouvert et bu ce gin avec un a priori, mais avons été particulièrement surpris par son bel équilibre et son goût très subtil. Une mention honorable pour le petit frère rose de Sir James GT.

CAPTAIN KOMBUCHA ORIGINAL

—2,05 euros les 40 cl

Bioplanet

Cette version est certainement beaucoup trop sucrée pour un buveur de kombucha expérimenté. Mais pour les personnes qui n’ont jamais testé ce breuvage, ceci est la première étape idéale. Elle comporte de nombreux accents sucrés tels que de la fleur de sureau et du thé vert. Glacée, avec une bonne touche de jus de citron, voici la boisson rafraîchissante idéale dès l’arrivée des premiers rayons de soleil.

AQUAKEFIR THYLBERT

—1,59 euro les 25 cl

Bioplanet

Une belle illustration de la manière dont une préparation peut à la fois être subtile et particulièrement prononcée. Ce kéfir à base d’eau ne cache pas qu’il est fermenté. De nombreuses personnes le trouveront aigre, mais il est relativement doux et facile à boire. Les figues et les citrons séchés au soleil constituent une bonne base pour un brew ou un cocktail.

(*) International Bitterness Units, soit l’indice d’amertume de boissons, généralement de bières.

Les experts Yannick Vermeire Cet ancien chef, torréfacteur et importateur de vin, aujourd’hui journaliste et critique gastronomique, passe en revue toutes les nouveautés. Dimitri Van Roy Engagé comme manager de la taproom du Brussels Beer Project en 2015, Dimitri Van Roy est à présent responsable des formations internes et de l’enseigne de la société, surtout en Flandre. Il établit le lien entre la production et le reste de l’équipe. Ce profil original au caractère bien trempé est incollable sur les bières. Isabelle Willot En septembre dernier, notre journaliste s’est mise au défi de ne plus consommer d’alcool jusqu’au réveillon. Pas question pour autant de se contenter d’eau plate et de softs trop sucrés. Dans sa cave, ses plus belles découvertes 0% cousinent désormais avec ses grands crus classés.

