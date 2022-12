Si 2022 aura été marquée par un corps à core difficile à suivre, les microtendances (normcore, gorpcore, cottagecore, regencycore…) affublées du suffixe s’étant succédé à une vitesse ahurissante sur les réseaux, l’une d’elles aura durablement marqué les esprits: le Barbiecore. Soit la célébration de l’esthétique plastique de l’iconique poupée sur fond de rose vif et d’accessoires pailletés. Une frénésie renforcée par la diffusion des premières images du tournage du biopic que Greta Gerwig lui consacre, et cimentée par la collection pop à souhait que Balmain a dévoilée en collaboration avec Barbie. Life in plastic? Toujours aussi fantastique.