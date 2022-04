L’ivresse du flacon

Qu’importe le flacon? Certainement pas s’il s’agit de La Muse, le précieux écrin imaginé par les créatrices des bijoux Wouters & Hendrix pour la Potato Vodka de la distillerie gantoise Dada Chapel. Une collaboration qualifiée de «fusion entre le dadaïsme et le surréalisme» par ses principaux protagonistes, qui rappellent que «Dada Chapel est une maison pour les esprits libres tandis que Wouters & Hendrix aime rompre avec les règles traditionnelles de la création». Le résultat: une chaîne qui danse autour de la bouteille et dont le motif répétitif a été inspiré par l’échiquier René Magritte de la collection La Fête des Bêtes des joaillières. Réalisé en argent plaqué or 18 carats, le bijou est indissociable de la bouteille, qui peut être remplie cinq fois de vodka à la distillerie.

Edition limitée à 100 exemplaires, 485 euros via dadachapel.com