L’Œnotourisme se décomplexe

Guindé, l’œnotourisme? Ça, c’était avant. Une ambitieuse génération de vignerons imagine aujourd’hui des activités ludiques pour appâter de nouveaux adeptes. Dégustations insolites, approches durables, yoga dans les vignes… Suivez le guide.

—Yoga parmi les raisins

Morgado do Quintão, Algarve, Portugal

Quoi et où? Nous sommes à Lagoa, dans le sud du Portugal. Filipe Caldas de Vasconcellos a hérité d’un domaine appartenant à sa famille depuis les années 1900, au pied de la Serra de Monchique. Si l’Algarve n’est pas réputée comme la plus passionnante des régions viticoles du pays, elle ne doit cet outrage qu’aux promoteurs qui achètent des hectares entiers pour construire des terrains de golf ou des complexes hôteliers. Filipe s’est donc donné comme mission de ramener la région sur le devant de la scène.

Au programme: Un déjeuner à la table d’un fermier sous un olivier de 2000 ans, du yoga parmi les vignes de negra mole ou encore des ateliers art & vin.

La nouveauté: Depuis peu, le lieu s’est doté d’un Wine Club qui propose des «vineyard tasting series», des séances de dégustations dans le vignoble qui abordent des thématiques variées – par exemple: l’évolution des vins d’Algarve.

Vineyard Cottage: Morgado do Quintão propose de passer la nuit dans de jolis cottages aux murs blanchis à la chaux, avec sols en terre cuite, volets bariolés et piscines paisibles. Le tout entouré d’oliviers et d’amandiers, pour une ambiance 100% détente.

morgadodoquintao.pt

—Les accords parfaits

Tillingham, Royaume-Uni

Quoi et où? Dans le sud de l’Angleterre, à une heure de route du port de Folkestone, se trouve cette ferme rénovée, jouxtée d’un vignoble entouré des bois et des prairies de l’East Sussex.

Le design : L’acier, le bois et le béton rappellent le passé de la ferme, tandis que les lettres au néon, les fleurs sauvages, l’art moderne, les coussins matelassés et les lampes surdimensionnées créent la surprise. Juste avant la pandémie, Tillingham a également ouvert 11 chambres sur le domaine.

La nouveauté: Les flacons de Tillingham sont récents, puisqu’ils n’existent que depuis 2017. Le vigneron Ben Walgate cultive ici une vingtaine de cépages et produit des vins naturels, ainsi que des cidres qui pétillent naturellement selon un principe d’intervention minimale. Clairement l’un des vignerons les plus expérimentaux du pays.

L’étiquette: Chaque bouteille affiche un style différent avec des illustrations sérigraphiées originales. Une conception graphique issue du studio londonien Kellenberger-White, qui bosse surtout pour des musées et des galeries d’art. Certains tirages sont en vente au format A3 en tant qu’œuvres d’art, en édition limitée et numérotées à la main.

Au menu: De quoi ravir toutes les papilles. Fromage et charcuterie sont disponibles au Bar & Bottle Shop, les pizzas sont cuites au feu de bois chez Dutch Barn, tandis qu’une cantine se charge du déjeuner ou du dîner. Par ailleurs, on aurait tort de sauter le petit-déjeuner puisqu’il est composé de jus de pomme pressé localement, de granola fait maison et de fromage Ogleshield.

tillingham.com

—Les cow-boys du vin

Chateau, Pays-Bas

Quoi et où? Un vignoble urbain dans le quartier branché d’Amsterdam-Nord? C’est inattendu, mais ça vaut le détour.

Du plaisir en bouteille: Si les city wineries sont particulièrement populaires en Amérique, Chateau fut la première des Pays-Bas en 2018. La technique? Les raisins sont achetés à différents agriculteurs européens, avant de faire l’objet de mélanges… excentriques. Par exemple: un montepulciano italien croisé avec un spätburgunder allemand. Les flacons, eux, portent tous des noms ludiques, comme Lucky Lucy ou Fantastic Mr. Fox.

L’atout: La marque communique clairement sur son processus de production, mais aussi sur l’impact environnemental du transport de ses raisins. Une transparence totale doublée d’une politique zéro déchet: à partir des peaux et des pépins des raisins, leurs voisins Oedipus Brewery et The Stillery fabriquent de la bière et de la grappa. Au château même, les peaux sont transformées en une boisson d’été légèrement pétillante, la Piquette. Et si vous rapportez une bouteille, vous recevez une caution de 0,50 euro.

Au menu: La boutique du Chateau est située dans un entrepôt industriel sur un ancien site portuaire. Un cadre agréable où se déploie une carte moderne remplie d’amuse-gueules qui rendent les dégustations particulièrement savoureuses.

En bonus: Tout au long de l’année, Chateau organise des mini-festivals avec de la musique live, des DJ, de la pétanque et, bien sûr, beaucoup de vins à goûter, le tout dans une électrisante ambiance pique-nique.

chateau.amsterdam

—C’est mieux dehors

Wild Wine Club, Royaume-Uni

Quoi et où? Le Wild Wine Club de la sommelière Debbie Warner, en Cornouailles, se concentre sur «l’éducation au vin pour le buveur moderne». On peut y suivre des cours, mais aussi réserver des déjeuners en pleine nature, que ce soit sur des tables en bois au milieu des vignes, sous des falaises de craie ou dans les jardins des châteaux.

La philosophie: Debbie Warner est contre toute forme de snobisme et estime que le vin doit séduire un public plus large. Sa devise? «Elargissez votre esprit et mettez les pieds dans la boue.» Elle affirme aussi que le vin a un goût un brin plus sauvage lorsqu’il est bu en extérieur… voire dans des caves à vin poussiéreuses.

L’écologie: La culture biodynamique du vin, les pesticides naturels, les vins de climat froid et les emballages écologiques figurent parmi les priorités de Debbie Warner. Cet été, elle lancera The Sustainability Series, une série d’événements autour de la durabilité dans le secteur viticole. Ses comptes Instagram débordent d’ailleurs d’initiatives allant dans ce sens.

wildwineschool.co.uk

Instagram: @wildwineclub et @wildwineschool

Petit dico du vino-trotteur Wiking Randonnée allant de lodge viticole en lodge viticole. Ou de lieu de dégustation en lieu de dégustation. Bike & wine Un peu partout, aujourd’hui, s’organisent des séjours alliant les plaisirs cyclistes et les dégustations de vins. Boutique winery Vignoble de petite taille, parfois accompagné d’un B&B ou d’un hôtel-boutique. Retraite viticole Dégustation de vin combinée avec du bien-être. Exemple? Siroter un verre de blanc dans une piscine à débordement avec vue sur les vignes. Urban winery Un vignoble en ville, ou chais urbain. Ils déferlent de New York à Sydney, en passant par Londres ou… Bruxelles sous le nom de Gudule.

© photos: SDP

