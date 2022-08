Non pas par mégarde, victime d’une arnaque lors du shopping en ligne, mais bien par choix: depuis quelque temps, la vente d’emballages de luxe a le vent en poupe sur Internet. Des boîtes en carton orange typiques de Louis Vuitton aux sacs en papier estampillés Dior, Chanel ou Gucci, sur des sites comme eBay, 2ememain.be et Vinted, ces précieuses coquilles vides s’arrachent comme des petits pains. La raison de cette tendance surprenante? La popularité croissante des influenceurs, qui reçoivent souvent de tels produits en cadeau et affichent leur packaging sur les réseaux sociaux.

Pour leurs followers qui n’ont pas forcément les moyens de se permettre leur train de vie, acheter ces emballages de luxe est une manière de se payer l’expérience à moindre frais. Voire même de s’offrir un accessoire à part entière, housses et autres pochettes protectrices siglées devenant des sacs à main exhibés fièrement sur TikTok. En moyenne, comptez une dizaine d’euros par emballage de luxe, soit environ 5 000 fois moins cher qu’un Birkin, ou 800 fois plus abordable que le mythique 2.55 de Chanel. L’affaire est dans… la boîte.