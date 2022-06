Malawah d’Israël

POUR 4 PERSONNES

Préparation: 15 min

4 galettes de pain malawah (épicerie israélienne)

8 c à c de sauce tehina

10 c à c de caviar d’aubergine

8 tomates cerises coupées en deux

200 g de poivrons grillés coupés en lanières

1 poignée d’olives hachées

8 cornichons malossol, en lamelles

4 œufs cuits (7 min)

Quelques feuilles de menthe et de coriandre ciselées

1 filet d’huile d’olive

Sauce piquante selon votre goût

1. Tartinez le pain malawah de sauce tehina, puis de caviar d’aubergine. Répartissez les tomates, les poivrons, les olives, les cornichons malossol et les œufs grossièrement hachés. Parsemez de coriandre et de menthe. Versez un filet d’huile d’olive et de sauce piquante.

2. Disposez le malawah sur du papier alimentaire. Pliez la base du pain vers l’intérieur en cassant doucement le pain, puis rabattez un côté du pain sur la farce, puis l’autre. Enroulez le malawah dans le papier. Dégustez.

Extraits de Sandwichs du monde, par Jesiel Maxan. Photographies de Bernard Radvaner, stylisme de Jesiel Maxan, chez Hachette Cuisine.