Me, myself and Marilyn

«Happy Birthday Mister president», susurrait Marilyn Monroe en mai 1962, vêtue d’une robe moulante et transparente signée Jean Louis et Bob Mackie et parsemée de milliers de cristaux. Pas à un caprice près, Kim Kardashian avait rêvé cette année de porter cette tenue mythique lors du gala du MET… Et elle est parvenue à convaincre le musée Ripley’s Believe It or Not – qui a pourtant payé le montant le plus élevé jamais atteint pour une robe, soit 4,8 millions de dollars – de la lui prêter. Un régime strict d’un mois et une teinture blonde plus tard, l’Américaine a fait son apparition ainsi vêtue… et récolté les critiques. Plusieurs conservateurs de musées ont en effet estimé qu’il était préférable de ne pas revêtir les vêtements historiques. «La robe a été conçue pour Marilyn et personne d’autre ne devrait la porter», s’est de son côté insurgé Bob Mackie lui-même. La star des réseaux n’est finalement restée dans cet accoutrement que trois minutes environ, pour monter les marches du MET Museum. Elle a ensuite enfilé une réplique pour le reste de la soirée.