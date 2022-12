La Grèce a battu des records en 2022 en termes de tourisme, avec plus de 20% de recettes en plus pour l’hébergement par rapport à 2019, qui était déjà une année record. Mais sa nourriture a aussi séduit nos compatriotes restés au bercail. Ainsi, selon le service de livraison de repas Deliveroo, qui a vu le nombre de restaurants helléniques présents sur la plate-forme passer de 30 à 83 en deux ans, tzatziki, tarama et autres petites plats de mezze s’affichaient comme les stars de cet été brûlant.