Mini et maxi à la fois

Less is always more. C’est à partir de cette conviction commune et de cet amour de la pureté que les labels bruxellois NO/AN et JEANPAUL-KNOTT ont conçu ensemble deux tote bags unisexes. «Jean-Paul et moi partageons la même vision du style et recherchons une certaine simplicité dans nos collections, explique Anna Lehmusniemi, de NO/AN. Après tout, Jean-Paul est également attaché à l’idée de fonctionnalité. Ainsi, chaque pièce comporte une pochette séparée, qui peut également être portée seule. Les sacs NOTT, qui combinent le noir de jais et le bleu Yves Klein, existent en deux tailles et sont disponibles auprès des deux marques.

Dès 895 euro, noanstudio.com, jeanpaulknott.com