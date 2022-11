Magazine Mon précieux

A l’intérieur: Boucle d’oreille L’Etoile en or blanc, sertie de diamants 3,65 carats (1), Baunat. Chaîne My Happy Hearts en or blanc 18 carats et diamants (2), Chopard. Bague Diamants Confidence By Tollet en or blanc 18 carats, sertie de diamants taille brillant 0,90 carat (3), Tollet. A l’extérieur: Chaîne fine (4) et bracelet Bella Vita en argent sterling 925 avec breloques et diamants en forme de citrons (5), Diamanti Per Tutti. Boucles d’oreilles argentées en forme de palmiers (6), Wouters & Hendrix. Bracelet à maillons (7), Pandora. © BURP PHOTOGRAPHY