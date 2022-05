Noms propres

De la salle de bains à la cuisine jusqu’aux objets déco et autre ligne de maison, trois designers cotés s’invitent dans le moindre recoin de votre intérieur, entre expansion attendue de pied ferme et collaborations déjà collector.

1—L’heure du bain

Primée lors de la dernière édition des Red Dot Awards, la collection White Tulip du fabricant de salles de bains Duravit est signée par nul autre que Philippe Starck. Dont l’inspiration vient, on l’aura deviné, d’une tulipe en fleurs, ses formes organiques ayant inspiré baignoire, miroir assorti ainsi qu’un lavabo en céramique sculptural, dont les poignées de robinets épousent la forme de la fleur printanière.

duravit.be

2—À la parisienne

Après avoir séduit nos voisins d’outre-Quiévrain avec l’élégance sans chichis de ses collections pour la maison, Sarah Lavoine étend enfin son activité au Benelux, pile à temps pour apporter un nouveau souffle dans notre déco post-grand nettoyage de printemps. Du mobilier à la déco en passant par les luminaires ou la vaisselle, la créatrice décline une version irrésistible du (boho-)chic à la française, désormais disponible aussi en Belgique.

maisonsarahlavoine.com

3—feux d’artifices

Pour sa dernière ligne en édition limitée, H&M Home a donné carte blanche (ou plutôt, colorée) à la designer India Mahdavi. Qui a imaginé une gamme de céramiques et textiles artisanaux en matériaux naturels, pensés pour un usage quotidien, l’allure des grands jours en prime. Objectif avoué? Mettre à l’honneur le savoir-faire artisanal européen. Le résultat, entre dégradés de tons vifs et effets de flou qui rappellent ceux qu’on devine face au soleil les yeux fermés, est disponible en ligne et dans une série de boutiques triées sur le volet.

hm.com

2 © SDP