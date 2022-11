Numéro de nu

On le surnommait Pachou, il s’appelait Paul de Cordon (1908-1998). Il fut cavalier, militaire, cascadeur avant de décider d’être photographe, au début des années 50. Il a osé tous les genres, passé ses nuits au Cirque d’Hiver, au Crazy Horse et en a rapporté des portraits intimes, des nus sensuels jamais voyeurs. A (re)voir à La Galerie de l’Instant, à Paris, parce que ses clichés empreints de mystère et de complicité ont le parfum des univers évanouis.

Paul de Cordon, Galerie de L’Instant, à 75003 Paris, lagaleriedelinstant.com Jusqu’au 6 décembre.