Objet volant identifié

Pour minimiser le temps d’attente au carrousel à bagages et commencer les vacances du bon pied, on craque pour les articles personnalisables de Bureau Brutal. Après les coques de smartphone, le label belge a en effet tourné son attention vers les étiquettes pour valises, mais aussi un porte-passeport et un masque de sommeil. Des accessoires de voyage sur lesquels apposer vos initiales et plus si affinités, la customisation permettant d’ajouter jusqu’à neuf caractères… Vamonos!

Dès 45 euros, bureaubrutal.com