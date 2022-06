Paneer sandwich indien

POUR 4 PERSONNES

Préparation: 10 min

Cuisson: 20 min

8 tranches de pain de mie

½ c à c de graines de moutarde

1 c à c de graines de cumin

2 feuilles de curry

½ c à c de curcuma en poudre

1 oignon haché

2 tomates hachées

2 carottes râpées

1 c à c de poudre de piment rouge

1 c à c de chaat masala

200 g de fromage paneer râpé

25 g de beurre à température ambiante

2 c à s d’huile

Sel, poivre

1. Dans une poêle, faites chauffer de l’huile à feu moyen, puis ajoutez les graines de moutarde, les graines de cumin et les feuilles de curry. Faites cuire quelques minutes, puis ajoutez le curcuma, l’oignon et faites revenir pendant 3 min. Ajoutez les tomates et poursuivez la cuisson jusqu’à ce qu’elles ramollissent. Ajoutez les carottes, le piment et le chaat masala. Salez et poivrez selon votre goût, et laissez cuire le temps que le tout s’attendrisse. Puis ajoutez le fromage et mélangez bien. Laissez refroidir.

2. Etalez du beurre sur l’extérieur des tranches de pain, puis étalez 1 c à s du mélange au fromage à l’intérieur des pains, et refermez, côté beurré vers l’extérieur.

3. Pressez délicatement et faites dorer à la poêle les sandwichs des deux côtés. Coupez les sandwichs en deux et servez aussitôt.